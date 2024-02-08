В Україні хочуть обмежити карткові перекази та відправку грошей через термінал

В Україні можуть обмежити карткові перекази і запровадити граничні ліміти відправлення коштів через термінали самообслуговування.

Відповідний проєкт рішення розробляє наразі Нацбанк України, про що повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Вона на конференції Фінанси для бізнесу під час війни наголосила на проблемі тіньових платежів.

Обмеження на готівку та карткові перекази в Україні

Рожкова назвала сенситивною та актуальною темою додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами.

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Вона зауважила, що це не стосується всієї країни, проте зачіпає більшу частину бізнесу, який “продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше”.

– Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось із нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону, – говорить Рожкова.

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