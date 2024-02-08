В Украине хотят ограничить карточные переводы и отправку денег через терминал
В Украине могут ограничить карточные переводы и ввести лимиты на отправку средств через терминалы самообслуживания.
Соответствующий проект решения разрабатывает сейчас Нацбанк Украины, о чем сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Она на конференции Финансы для бизнеса во время войны отметила проблему теневых платежей.
Ограничения на наличные и карточные переводы в Украине
Рожкова назвала сенситивной и актуальной темой дополнительные ограничения на операции физлиц и установление лимитов на распоряжение собственными средствами.
Она отметила, что это не касается всей страны, однако затрагивает большую часть бизнеса, который “продолжает использовать самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее”.
— Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона, — говорит Рожкова.