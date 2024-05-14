Зростання інфляції прискориться: у НБУ назвали причини

У НБУ констатують призупинення зниження рівня інфляції у квітні 2024 року в річному вимірі, водночас прогнозують зростання споживчих цін найближчими місяцями.

Рівень інфляції: прогноз НБУ

Аналітики фінрегулятора назвали чотири головні причини зростання цін.

– Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції, – зауважують в НБУ.

Серед факторів, які стримуватимуть інфляцію, називають зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, зокрема з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.

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– Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років, – йдеться у коментарі.

Споживча інфляція у квітні 2024

За даними Державної служби статистики, у квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця – 3,2%, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Тобто фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за ті, які прогнозував Нацбанк в інфляційному звіті за квітень – 3,6% у річному вимірі.

– Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування. Це пов’язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів, – пояснюють в НБУ.

Джерело : НБУ

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