В НБУ констатируют приостановление снижения уровня инфляции в апреле 2024 года в годовом измерении, в то же время прогнозируют рост потребительских цен в ближайшие месяцы.

Уровень инфляции: прогноз НБУ

Аналитики финрегулятора назвали четыре главные причины роста цен.

— Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в этом году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и рост административной составляющей инфляции, — отмечают в НБУ.

Среди факторов, которые будут сдерживать инфляцию, называют снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в частности по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защиты сбережений населения от инфляционного обесценивания.

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— Монетарная политика и в дальнейшем будет направлена на сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в течение следующих лет, — говорится в комментарии.

Потребительская инфляция в апреле 2024

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца — 3,2%, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

То есть фактические темпы роста цен были несколько ниже тех, которые прогнозировал Нацбанк в инфляционном отчете за апрель — 3,6% в годовом измерении.

— Отклонение от прогноза и в дальнейшем обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде всего более стремительное падение цен на сырые продукты питания. Это связано как с эффектами теплой нынешней погоды и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ, — объясняют в НБУ.

Источник : НБУ

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