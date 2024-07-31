Зеленський підписав закон про призупинення виплат за держборгом у разі потреби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає змогу Кабміну до жовтня призупинити виплати за держборгом у разі необхідності.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з карткою, законопроєкт 24 липня було направлено до Офісу президента й 31 липня він повернувся до парламенту вже з підписом голови держави.

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Закон про призупинення виплат по зовнішньому боргу

У разі потреби закон дає право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року.

Крім того, дає змогу уряду взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в “периметр” державного боргу і провести його реструктуризацію – йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки.

Нагадаємо, що 18 липня Верховна Рада ухвалила відразу у двох читаннях законопроєкт № 11396-1, який дає змогу Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

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