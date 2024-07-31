Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Кабмину до октября приостановить выплаты по госдолгу в случае необходимости.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно карте, законопроект 24 июля был направлен в Офис президента и 31 июля он вернулся в парламент уже с подписью главы государства.

Сейчас смотрят

Закон о приостановлении выплат по внешнему долгу

В случае необходимости закон дает право правительству временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Кроме того, разрешает Кабмину взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в “периметр” государственного долга и провести его реструктуризацию — речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн и проценты.

Напомним, что 18 июля Верховная Рада приняла сразу в двух чтениях законопроект № 11396-1, который позволяет Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.