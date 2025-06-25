Скільки коштує кілограм малини в Україні у 2025 році

У 2024 році Україна стала лідером за чистим експортом малини. Проте у 2025 році погодні умови негативно вплинули на урожай, що призвело до низької пропозиції та, відповідно, до підвищення ціни.

Скільки зараз коштує малина в Україні та яка пропозиція на ягоду у червні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштує кілограм малини в Україні

У червні на полицях київських магазинів невеликий асортимент ягід малини. Ціни поки кусючі.

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Зокрема:

Сільпо — українська малина коштує 65 грн за 100 г, імпортовану можна придбати за 480 грн за 125 г.

Novus — фасована імпортна малина коштує 359 грн за 125 г, кілограм – 799 грн, української ягоди поки немає.

Аuchan — фасована малина за акційною ціною коштує 149 грн, повна ціна 450 грн за 250 г.

Велмарт — фасована малина продається за акційною ціною й коштує 155 грн за 125 г.

Metro — свіжа фасована малина коштує 103,90 грн за 100 г.

В АТБ та Varus — малини у продажу поки немає.

На продуктових ярмарках у Києві кілограм малини коштує 300-350 грн. Пропозиція ягід у червні поки обмежена.

У магазинах з продажу фруктів та овочів вартість імпортної малини стартує від 1 470,00 грн за кг, українська ягода коштує 500-600 грн за кілограм. Гуртом в магазинах пропонується придбати за 357 грн за кг.

Купити свіжу малину в Одесі онлайн можна за 400 грн (1 кг) та за 150,00 грн (125 г). ). На ринку Привоз кілограм малини у червні пропонують за 600 грн.

У Львові в онлайн магазинах свіжу імпортну малину пропонують за 212,80 грн за 125 г.

Аналітики на порталі АgroReview у травні прогнозували скільки коштуватиме кілограм малини в Україні у 2025-2026 роках. Експерти зазначили, що очікується зростання вартості ягід через складні погодні умови в країнах, де її вирощують, зокрема в Україні, Польщі, Сербії, а також через старіння плантацій.

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