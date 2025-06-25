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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зростання цін на продукти: що найбільше подорожчало в Україні

як змінилися ціни на продукти
Фото: Depositphotos

В Україні ціни на продовольство за останній рік істотно зросли. У травні 2025 року вартість продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів збільшилась в середньому на 22% порівняно з травнем минулого року.

Про це свідчать дані Держстату.

Продовольча інфляція в Україні: як зросли ціни на продукти

У травні 2025 року оптові ціни на промислову продукцію зросли на 28,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Усередині країни товари подорожчали на 30,8%, а за межами України – на 15,1%.

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У сфері виробництва продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання цін на 21,9%. В Україні вони зросли на 20,2%, а за межами країни – на 28,3%.

Як зросли ціни на продукти:

  • м’ясо та м’ясні продукти стали лідерами подорожчання – їх вартість зросла на 21,4%, а всередині країни – навіть більше, на 22,5%;
  • молочні продукти загалом подорожчали на 19,2%, а в межах України – на 19,7%;
  • хліб і борошняні вироби зросли в ціні на 17,7%, а за межами України – 21,6%;
  • напої подорожчали на 9,8%, всередині країни – на 10,2%, за кордоном – 3,1%;
  • цукор подорожчав найменше – на 8,6%, але і тут помітне зростання, особливо в межах України – на 9,5%.

Нацбанк раніше повідомляв, що за рік споживчі ціни в Україні зросли майже на 16%. У травні річна інфляція досягла 15,9%.

Втім, регулятор очікує, що влітку інфляція сповільниться через вичерпання імпульсу до прискорення.

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