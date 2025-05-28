Якими будуть ціни на черешню у Києві та чи буде вона в дефіциті у 2025 році

Аналітики EastFruit зазначають, що весняні заморозки, які прийшли в Україну наприкінці квітня цього року спричинили значні втрати у садівництві.

Найбільше постраждали абрикоси, вишні та черешні постраждали меншою мірою, проте все рівно велика кількість дерев була пошкоджена.

За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни. Саме тут зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були ще вищими, але площі вирощування черешні тут менші.

Зараз дивляться

Втрати вражаю через весняні заморозки очікуються й у країнах Східної Європи та в Туреччині. Це найбільші експортери черешні в Україну.

Отже у 2025 році споживачам доведеться купувати черешню за високою ціною через обмежену пропозицію на ринку, — кажуть аналітики.

Яка вартість черешні у Києві у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які ціни на черешню у Києві у 2025 році

В Україні стартував сезон черешні. Станом на кінець травня ціни у супермаркетах та на ринку досить високі.

Експерти кажуть, що високі ціни на черешню можуть протриматись до появи великої кількості закарпатської черешні. Після цього вона може коштувати орієнтовно 300, 200, 100 грн за кілограм, залежно від регіону.

В Києві продавати черешню почали на початку травня. Основна маса ягід була імпортною, із Греції, тому ціни на неї були дуже високими. У деяких супермаркетах столиці кілограм черешні коштував — від 1500 грн до 2200 грн. Така вартість є максимальним показником для цьогорічного сезону.

Із появою вітчизняної ягоди, ціни почали поступово знижуватися.

Скільки коштує кілограм черешні у Києві в популярних супермаркетах наприкінці травня:

Сільпо — українська черешня коштує 45,90 грн за 100 г, сортову можна придбати за 88,90 грн за 100 г.

Novus — фасована українська черешня (500 г) коштує 139 грн, імпортну можна купити за 399 грн (ціна за 350 г).

Varus — українська черешня вищого гатунку коштує 799,90 грн за кг (ціна зі знижкою), звичайна черешня коштує 199 грн за 250 г.

У магазинах з продажу фруктів та овочів вартість черешні стартує від 350 грн за кг.

На ринку ціни на черешню у Києві можуть бути трохи нижчими. Але сезон тільки стартував, тож пропозиції поки невеликі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.