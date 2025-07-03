Угода про копалини зі США: Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу
Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон (№4468-IX) про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 3 липня документ повернуто з підписом глави держави.
Зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини
Цей документ має забезпечити належну реалізацію ратифікованої угоди між урядами України та США про копалини, а також впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між країнами для довгострокової відбудови й модернізації нашої держави після масштабних руйнувань, завданих агресією РФ.
Внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
- видання нових спецдозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Ці кошти зараховуватимуть у спеціальний фонд держбюджету і за рішенням головного розпорядника передаватимуть до Фонду відбудови.
Верховна Рада 4 червня у другому читанні схвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт №13256) для реалізації угоди між Україною та США щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.