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Угода про копалини зі США: Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

угода про копалини
Фото: Факти ICTV

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон (№4468-IX) про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 3 липня документ повернуто з підписом глави держави.

Зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини

Цей документ має забезпечити належну реалізацію ратифікованої угоди між урядами України та США про копалини, а також впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між країнами для довгострокової відбудови й модернізації нашої держави після масштабних руйнувань, завданих агресією РФ.

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Внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
  • видання нових спецдозволів на користування надрами;
  • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуть у спеціальний фонд держбюджету і за рішенням головного розпорядника передаватимуть до Фонду відбудови.

Верховна Рада 4 червня у другому читанні схвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт №13256) для реалізації угоди між Україною та США щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.

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Джерело: Верховна Рада

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