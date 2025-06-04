Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу щодо угоди про копалини

Верховна Рада остаточно схвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди між Україною та США щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт №13256 проголосували 309 парламентарів.

Угода про копалини: парламент схвалив зміни до Бюджетного кодексу

Він запевнив, що до другого читання текст документу практично не змінився, тож на цьому етапі Рада зробила все від неї залежне.

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Тобто, після набуття чинності угоди про копалини, внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;

видання нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

За словами Железняка, ці гроші зараховуватимуть у спеціальний фонд держбюджету і за рішенням головного розпорядника (ймовірно, Мінекономіки) передаватимуться до Фонду відбудови.

– Нагадаю, умовно, якби така угода працювала 5 років – уже з 2019-го, це принесло б десь $71 млн, – пояснив політик.

На пленарному засіданні 13 травня Рада прийнялаза основу законопроєкт № 13256 у першому читанні.

Перед цим, 8 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин між Україною та США, а також заснування Інвестиційного фонду для відновлення.

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