Робота поліцейського пов’язана з постійним ризиком, високою відповідальністю та значним навантаженням. Саме тому в Україні активно обговорюють зміни до законодавства, які мають переглянути підходи до грошового забезпечення поліцейських та закріпити справедливі умови оплати їхньої праці.

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським, читайте в нашому матеріалі.

Чи підвищать поліцейським в Україні зарплати у 2026 році

У середу, 10 червня, Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1, який передбачає оновлення підходів до формування грошового забезпечення поліцейських.

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Документом закріплюється базовий посадовий оклад для поліцейських на рівні 10 прожиткових мінімумів, що має стати орієнтиром для системи оплати праці в Національній поліції.

Окрім цього, законопроєкт переглядає підходи до нарахування надбавок, зокрема за вислугу років, а також формує більш структуровану та уніфіковану модель грошового забезпечення правоохоронців.

Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році: що пропонують змінити

Документ передбачає закріплення на рівні закону чітких гарантій грошового забезпечення поліцейських.

Оплата праці має:

забезпечувати нормальні матеріальні умови для служби;

враховувати складність, інтенсивність і небезпечність роботи;

стимулювати фахівців до якісної служби;

сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.

Розмір грошового забезпечення пропонують і надалі визначати з урахуванням посади, спеціального звання, стажу служби, умов роботи, рівня кваліфікації та наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Із чого складається зарплата поліцейського

Згідно з проєктом, грошове забезпечення містить:

посадовий оклад;

доплату за спеціальне звання;

надбавку за вислугу років;

доплату за доступ до державної таємниці;

доплату за науковий ступінь або вчене звання;

премію (не більше 30% посадового окладу).

При цьому планують підвищення зарплат поліцейським у 2026 році. Посадовий оклад пропонують встановити не нижче 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Виняток — курсанти профільних навчальних закладів.

Окремо прописано щомісячну надбавку за вислугу років, від 5% посадового окладу при стажі 1–2 роки до 50% для поліцейських зі стажем понад 25 років.

Для поліцейських, які тимчасово служать за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачається додаткова винагорода в іноземній валюті. Ті, хто відряджений до інших органів чи установ, отримують оплату з урахуванням посади за місцем відрядження.

На думку розробників, оновлення системи оплати праці має посилити кадровий потенціал поліції та підвищити престиж служби. Також законодавчі зміни покликані створити більш прозорий механізм нарахування виплат і забезпечити правоохоронцям стабільніші соціальні гарантії.

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