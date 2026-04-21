Я б перекидав працівників поліції на місяць-два у прифронтову зону — Клименко
Поліцейських можуть відправляти на ротацію у прифронтові регіони для набуття досвіду.
Про це Ігор Клименко заявив під час зустрічі зі ЗМІ.
Клименко про зміни у підготовці поліції
За словами міністра, у відомстві розглядають ідею обов’язкових ротацій для поліцейських.
— Я б усіх працівників поліції на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону, — заявив Клименко.
Він пояснив, що це дозволить правоохоронцям отримати реальний досвід і бути готовими до загроз, які виникають під час війни.
Окрім цього, у поліції планують суттєво посилити підготовку особового складу.
Патрульні проходитимуть тренування на полігонах, де фактично житимуть по черзі та відпрацьовуватимуть дії у кризових ситуаціях.
Спочатку ці зміни торкнуться патрульної поліції, а згодом їх планують поширити і на райвідділки.
Зауважимо, що ідея про ротацію поліцейських стала реакцією на втечу двох правоохоронців з місця теракту в Києві 18 квітня.
Тоді озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях, унаслідок чого загинули семеро осіб, ще 13 дістали поранення.
За даними слідства, патрульні прибули на виклик, однак не застосували зброю і фактично залишили місце події.
У результаті нападник продовжив рухатися містом і стріляти в людей.
Двом поліцейським уже повідомили про підозру у службовій недбалості.