Будівництво першої черги заводу Фіднова Центр з виготовлення високопротеїнових кормових домішок та тваринних жирів у Черкаській області вийшло на 30% готовності об’єкта.

Що відомо про будівництво першої черги заводу Фіднова Центр

Завершено земельні роботи, зведено фундамент, вбиті палі, заливається підлога, триває монтаж каркасу стін. Також вже встановлено перший варильний котел для переробки відходів м’ясокомбінатів.

Наступного тижня заплановано встановлення другого варильного котла.

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Загальна площа виробничого корпусу, який наразі будується – 4000 кв м. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Підприємство вироблятиме високопротеїнові кормові домішки (кісткове борошно) та тваринні жири для сільськогосподарських і домашніх тварин. Завод буде переробляти відходи мʼясокомбінатів, розташованих у радіусі 300 кілометрів навколо.

Обсяг інвестицій у будівництво першої черги заводу – €14,4 млн.

Проект будівництва заводу Фіднова Центр реалізується EFI Group за програмою державної підтримки значних інвестицій.

Уряд України підписав спеціальний інвестиційний договір із компанією наприкінці жовтня 2025 року.

Завдяки спецдоговору компанія вже отримала звільнення від імпортного ПДВ на 45 млн грн та ввізного мита на 7,8 млн грн. на виробниче обладнання.

Також програма передбачає звільнення на 5 років від податку на прибуток, а також компенсацію витрат на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Хід робіт на обʼєкті затримали складні погодні умови взимку. На обʼєкті одночасно ведеться 12 циклів підрядних робіт.

Перша тестова варка на підприємстві запланована на кінець 2026 року, введення першої черги заводу в експлуатацію – на весну 2027 року.

Програма підтримки проектів зі значними інвестиціями (від €12 млн) – складова політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Вона передбачає стимулювання виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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