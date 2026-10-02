В індустріальному парку Chortkiv-West (Тернопільська область) завершено монтаж обладнання першої черги нового заводу з рафінації олії.

Наразі тривають роботи з монтажу зовнішніх елементів будівлі та облаштування навколишньої території підприємства. Запуск виробництва заплановано на кінець 2026 року.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зараз дивляться

На Тернопільщині будують новий завод в індустріальному парку: деталі

Обсяг інвестицій у першу чергу нового заводу – 25 млн грн. Вона складається з цеху рафінації олії та цеху розливу.

Обсяг виробництва – 50 тонн рафінації олії на добу.

Друга черга передбачає інвестиції обсягом 50 млн грн у будівництва цеху перероблення насіння соняшника на олію. На підприємстві планується працевлаштувати 123 робітники.

Інвестор проєкту, компанія А.В. Експорт Імпорт, стала першим учасником індустріального парку Chortkiv-West.

Крім того, на фінальній стадії наразі переговори щодо релокації двох підприємств із Запорізької та Харківської областей.

У 2026 році індустріальний парк Chortkiv-West за фінансової підтримки українсько-швейцарського проекту UCORD почав будівництво мереж водопостачання.

Крім того, Державний фонд регіонального розвитку України фінансує розвиток електричних мереж парку.

Наразі громада міста Чортків готує заявку на участь у державній програмі співфінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків.

Кошти планується спрямувати на будівництво підʼїзної дороги та дорожньої розвʼязки на території ІП.

Індустріальні парки — частина політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Вона спрямована на розвиток виробництва, стимулювання інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.