В индустриальном парке в Тернопольской области строят новый завод — Кисилевский
В индустриальном парке Chortkiv-West (Тернопольская область) завершен монтаж оборудования первой очереди нового завода по рафинации растительного масла.
В настоящее время ведутся работы по монтажу внешних элементов здания и обустройству окружающей территории предприятия. Запуск производства намечен на конец 2026 года.
Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
В Тернопольской области строят новый завод в индустриальном парке: детали
Объем инвестиций в первую очередь нового завода – 25 млн грн. Она состоит из цеха рафинации растительного масла и цеха разлива.
Объем производства – 50 тонн рафинации масла в сутки.
Вторая очередь предусматривает инвестиции в объеме 50 млн грн в строительстве цеха переработки семян подсолнечника в масло. На предприятии планируется трудоустроить 123 работника.
Инвестор проекта, компания А.В. Экспорт Импорт стала первым участником индустриального парка Chortkiv-West.
Кроме того, на финальной стадии переговоры по релокации двух предприятий из Запорожской и Харьковской областей.
В 2026 году индустриальный парк Chortkiv-West при финансовой поддержке украино-швейцарского проекта UCORD начал строительство сетей водоснабжения.
Кроме того, Государственный фонд регионального развития Украины финансирует развитие электрических сетей парка.
В настоящее время община города Чортков готовит заявку на участие в государственной программе софинансирования развития инфраструктуры индустриальных парков.
Средства планируется направить на строительство подъездной и дорожной развязки на территории ИП.
Индустриальные парки – часть политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.
Она направлена на развитие, стимулирование инвестиций и несырьевого экспорта.
Фото: Дмитрий Кисилевский