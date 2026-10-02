В индустриальном парке Chortkiv-West (Тернопольская область) завершен монтаж оборудования первой очереди нового завода по рафинации растительного масла.

В настоящее время ведутся работы по монтажу внешних элементов здания и обустройству окружающей территории предприятия. Запуск производства намечен на конец 2026 года.

Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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Объем инвестиций в первую очередь нового завода – 25 млн грн. Она состоит из цеха рафинации растительного масла и цеха разлива.

Объем производства – 50 тонн рафинации масла в сутки.

Вторая очередь предусматривает инвестиции в объеме 50 млн грн в строительстве цеха переработки семян подсолнечника в масло. На предприятии планируется трудоустроить 123 работника.

Инвестор проекта, компания А.В. Экспорт Импорт стала первым участником индустриального парка Chortkiv-West.

Кроме того, на финальной стадии переговоры по релокации двух предприятий из Запорожской и Харьковской областей.

В 2026 году индустриальный парк Chortkiv-West при финансовой поддержке украино-швейцарского проекта UCORD начал строительство сетей водоснабжения.

Кроме того, Государственный фонд регионального развития Украины финансирует развитие электрических сетей парка.

В настоящее время община города Чортков готовит заявку на участие в государственной программе софинансирования развития инфраструктуры индустриальных парков.

Средства планируется направить на строительство подъездной и дорожной развязки на территории ИП.

Индустриальные парки – часть политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Она направлена ​​на развитие, стимулирование инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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