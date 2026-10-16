У деяких регіонах України опалювальний сезон уже розпочався. А це означає, що витрати домогосподарств на комунальні послуги зростатимуть, адже до звичайних платіжок додасться оплата опалення. Для родин зі скромними доходами такі витрати спустошать гаманці.

Держава передбачила механізм підтримки громадян, яким складно самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Один із таких способів житлова субсидія. Її розмір визначають індивідуально, зважаючи на доходи родини.

Кому нарахують субсидії в листопаді 2026 року за комуналку та опалення, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли нарахують субсидії з 1 листопада

У Пенсійному фонді повідомили, що масовий перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років провели у жовтні. Але виплати за опалювальний період розпочнуться в листопаді. Тобто в листопаді отримувачам мають виплатити субсидію за жовтень.

Розрахунок допомоги залежить від доходів домогосподарства та інших обставин, які враховують під час призначення виплат. Як самостійно порахувати субсидію, читайте тут.

Якщо людина звертається по субсидію протягом двох місяців від початку опалювального сезону, допомогу можуть призначити з початку цього сезону, але не раніше виникнення права на її отримання.

Кому субсидію у листопаді перерахують автоматично

Більшості людей, які вже отримують житлову субсидію, повторно подавати документи не потрібно. За інформацією Пенсійного фонду, автоматичний перерахунок проведуть тим одержувачам, яким субсидію призначили з 1 травня 2026 року.

Це стосується й домогосподарств, для яких у неопалювальний період розмір допомоги становив 0 грн. Якщо обставини не змінилися, Пенсійний фонд самостійно визначить суму субсидії на опалювальний сезон.

Однак є виняток. Автоматичний перерахунок не охоплює одержувачів субсидії на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива. Такий вид допомоги призначають за окремим зверненням на календарний рік. Деталі читайте тут.

Повторно звернутися до Пенсійного фонду також потрібно, якщо змінився склад домогосподарства або виникли інші обставини, що впливають на призначення допомоги.

Які доходи враховують для призначення субсидій в листопаді

Під час розрахунку субсидії Пенсійний фонд бере до уваги доходи домогосподарства за визначений період. Він залежить від того, з якого місяця призначають допомогу:

Якщо субсидію призначають із жовтня 2026 року, враховують доходи за перший і другий квартали року. Для пенсіонерів беруть до уваги пенсію, нараховану за серпень 2026 року.

Якщо ж субсидію призначають із листопада, розрахунок проводять на підставі доходів за другий і третій квартали 2026 року. Пенсію враховують у розмірі, нарахованому за вересень.

Отже, місяць призначення допомоги впливає на те, які саме доходи врахують під час розрахунку. Це один із чинників, від яких залежить остаточна сума субсидії.

Кому потрібно повторно подавати заяву на субсидії з 1 листопада 2026 року

Повторне звернення потрібне не всім отримувачам допомоги. Проте якщо змінилися обставини, які впливають на право на субсидію або її розмір, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд.

Зокрема, нову заяву та декларацію потрібно подати в разі зміни складу домогосподарства. Також варто повідомити про зміну місця проживання, переліку житлово-комунальних послуг, їхніх надавачів або особових рахунків.

Окрему увагу слід звернути на зміни у фінансовому та майновому стані родини. Під час визначення права на субсидію враховують, зокрема, великі покупки, заощадження на банківських рахунках і придбання валюти.

Пенсійний фонд враховує такі обставини:

придбання нерухомості, транспортного засобу або інших товарів на суму понад 100 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням;

наявність депозитів на суму понад 100 тис. грн;

придбання іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тис. грн протягом установленого періоду.

Ці обставини впливають на призначення допомоги, тому про них потрібно повідомляти органи Пенсійного фонду.

Як подати заяву на субсидію з 1 листопада

Якщо людина ще не отримує субсидію або має повторно звернутися через зміни в домогосподарстві, документи можна подати кількома способами.

Зокрема, заяву та декларацію приймають:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу територіальної громади;

поштою до органу Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Перед поданням документів варто перевірити, чи потрібно звертатися повторно саме у вашій ситуації. Якщо субсидію вже призначено з травня 2026 року, а склад домогосподарства та інші важливі обставини не змінилися, перерахунок на опалювальний сезон мають провести автоматично.

Субсидії з 1 листопада 2026 року: що потрібно знати

У листопаді українці почнуть отримувати субсидії за жовтень у межах опалювального сезону 2026-2027 років. Масовий перерахунок допомоги Пенсійний фонд проводить у жовтні, а для більшості чинних одержувачів він відбувається автоматично.

Повторно подавати заяву потрібно не всім. Звернення необхідне, зокрема, якщо змінився склад домогосподарства або виникли інші обставини, що впливають на призначення допомоги.

Під час розрахунку субсидії з листопада враховуватимуть доходи за другий і третій квартали 2026 року, а для пенсіонерів — пенсію за вересень. Якщо людина лише планує оформити допомогу, їй варто заздалегідь підготувати документи та перевірити, чи має вона право на субсидію.

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