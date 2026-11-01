В некоторых регионах Украины отопительный сезон уже начался. Это означает, что расходы домохозяйств на коммунальные услуги будут расти, поскольку к обычным платежкам добавится оплата отопления. Для семей со скромными доходами такие расходы станут серьезной нагрузкой на бюджет.

Государство предусмотрело механизм поддержки граждан, которым сложно самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Один из таких способов — жилищная субсидия. Ее размер определяют индивидуально, учитывая доходы семьи.

Кому начислят субсидии в ноябре 2026 года на оплату коммунальных услуг и отопления, читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда начислят субсидии с 1 ноября

В Пенсионном фонде сообщили, что массовый перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов провели в октябре. Однако выплаты за отопительный период начнутся в ноябре. То есть в ноябре получателям должны выплатить субсидию за октябрь.

Расчет помощи зависит от доходов домохозяйства и других обстоятельств, которые учитывают при назначении выплат. Как самостоятельно рассчитать субсидию, читайте здесь.

Если человек обращается за субсидией в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, помощь могут назначить с начала этого сезона, но не раньше возникновения права на ее получение.

Кому субсидию в ноябре пересчитают автоматически

Большинству людей, которые уже получают жилищную субсидию, повторно подавать документы не нужно. По информации Пенсионного фонда, автоматический перерасчет проведут тем получателям, которым субсидию назначили с 1 мая 2026 года.

Это касается и домохозяйств, для которых в неотопительный период размер помощи составлял 0 грн. Если обстоятельства не изменились, Пенсионный фонд самостоятельно определит сумму субсидии на отопительный сезон.

Однако есть исключение. Автоматический перерасчет не распространяется на получателей субсидии на приобретение твердого или жидкого печного бытового топлива. Такой вид помощи назначают по отдельному обращению на календарный год. Подробности читайте здесь.

Повторно обратиться в Пенсионный фонд также необходимо, если изменился состав домохозяйства или возникли другие обстоятельства, влияющие на назначение помощи.

Какие доходы учитывают при назначении субсидий в ноябре

При расчете субсидии Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства за определенный период. Он зависит от того, с какого месяца назначают помощь:

Если субсидию назначают с октября 2026 года, учитывают доходы за первый и второй кварталы года. Для пенсионеров принимают во внимание пенсию, начисленную за август 2026 года.

Если субсидию назначают с ноября, расчет проводят на основании доходов за второй и третий кварталы 2026 года. Пенсию учитывают в размере, начисленном за сентябрь.

Таким образом, месяц назначения помощи влияет на то, какие именно доходы учтут при расчете. Это один из факторов, от которых зависит окончательная сумма субсидии.

Кому нужно повторно подавать заявление на субсидию с 1 ноября 2026 года

Повторное обращение требуется не всем получателям помощи. Однако если изменились обстоятельства, влияющие на право на субсидию или ее размер, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

В частности, новое заявление и декларацию нужно подать при изменении состава домохозяйства. Также следует сообщить о смене места жительства, перечня жилищно-коммунальных услуг, их поставщиков или лицевых счетов.

Отдельное внимание следует уделить изменениям финансового и имущественного положения семьи. При определении права на субсидию учитывают, в частности, крупные покупки, сбережения на банковских счетах и приобретение валюты.

Пенсионный фонд учитывает следующие обстоятельства:

приобретение недвижимости, транспортного средства или других товаров на сумму свыше 100 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением;

наличие депозитов на сумму свыше 100 тыс. грн;

приобретение иностранной валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн в течение установленного периода.

Эти обстоятельства могут повлиять на назначение помощи, поэтому о них необходимо сообщать органам Пенсионного фонда.

Как подать заявление на субсидию с 1 ноября

Если человек еще не получает субсидию или должен обратиться повторно из-за изменений в домохозяйстве, документы можно подать несколькими способами.

В частности, заявление и декларацию принимают:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо территориальной общины;

по почте в орган Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Перед подачей документов стоит проверить, нужно ли повторно обращаться именно в вашей ситуации. Если субсидию уже назначили с мая 2026 года, а состав домохозяйства и другие важные обстоятельства не изменились, перерасчет на отопительный сезон должны провести автоматически.

Субсидии с 1 ноября 2026 года: что нужно знать

В ноябре украинцы начнут получать субсидии за октябрь в рамках отопительного сезона 2026-2027 годов. Массовый перерасчет помощи Пенсионный фонд проводит в октябре, а для большинства действующих получателей он происходит автоматически.

Повторно подавать заявление нужно не всем. Обратиться в Пенсионный фонд необходимо, в частности, если изменился состав домохозяйства или возникли другие обстоятельства, влияющие на назначение помощи.

При расчете субсидии с ноября будут учитывать доходы за второй и третий кварталы 2026 года, а для пенсионеров — пенсию за сентябрь. Если человек только планирует оформить помощь, ему стоит заранее подготовить документы и проверить, имеет ли он право на субсидию.

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