Минулої зими підприємці отримали державну допомогу на забезпечення енергонезалежності бізнесу. У 2026 році правила програми змінилися, зокрема переглянули розміри виплат і умови надання коштів.

Новий порядок запрацював 6 жовтня після набуття чинності постановою Кабміну №1214, яка внесла зміни до постанов №738 та №1527.

Хто може отримати допомогу ФОП на енергостійкість в Україні, скільки грошей передбачено та як подати заявку через Дію, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Допомога ФОП на енергостійкість: хто може отримати

У жовтні 2026 року в Україні запрацював новий порядок надання фінансової підтримки підприємцям для забезпечення енергонезалежності. Держава передбачила одноразову виплату від 15 тис. до 30 тис. грн на придбання обладнання для автономного або резервного електроживлення.

Допомога призначена для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які належать до мікро- та малого бізнесу й мають найманих працівників.

Згідно з новим порядком, претендувати на виплату можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які належать до суб’єктів мікропідприємництва або малого підприємництва.

Для отримання коштів заявник має відповідати кільком обов’язковим вимогам:

По-перше, ФОП або юридична особа повинні бути зареєстровані в установленому законом порядку станом на 1 квітня 2026 року.

По-друге, підприємство має працевлаштовувати від одного до десяти найманих працівників. За кожного з них необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Відповідність цій вимозі перевірятимуть за даними останнього поданого податкового розрахунку.

Заявник також повинен відповідати таким критеріям:

щодо нього не відкрито провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність, а підприємство не перебуває на стадії ліквідації;

немає податкового боргу та заборгованості зі сплати ЄСВ на встановлену для відповідного етапу дату;

до підприємця, а для юридичної особи також до її засновників і кінцевих бенефіціарних власників, не застосовано відповідних санкцій України та Європейського Союзу;

підприємство не провадить господарську діяльність на території Росії та Білорусі.

Отже, допомога ФОП на енергостійкість не передбачена для підприємців без найманих працівників. Також не зможуть скористатися програмою заявники, які не відповідають установленим критеріям або вже отримали виплату за новим порядком.

Який розмір допомоги передбачений у 2026 році

Сума залежить від кількості найманих працівників. Відповідно до пункту 7 Порядку надання одноразової цільової інвестиційної допомоги для забезпечення енергонезалежності, затвердженого постановою №1214, передбачено такі виплати:

15 000 грн — якщо підприємець має від одного до чотирьох найманих працівників;

20 000 грн — за наявності від п’яти до семи працівників;

30 000 грн — якщо працевлаштовано від восьми до десяти працівників.

Допомогу надають один раз. Кількість працівників, за якою визначають суму виплати, має відповідати вимогам порядку, зокрема щодо сплати ЄСВ.

Кошти виділяють із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Розпорядником фінансування визначено Державний центр зайнятості. Виплати здійснюватимуть у межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на відповідний період.

Допомога ФОП на енергостійкість: до якого числа можна подати заявку

Приймання заяв у межах програми передбачене з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року включно. Порядок установлює два етапи подання документів:

№738 Перший етап триває з 15 до 31 жовтня 2026 року. Подати заявку в цей період можуть підприємці та юридичні особи, які відповідають новим вимогам і не отримували у 2026 році попередню допомогу для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу за порядком, затвердженим постановою Кабміну

Другий етап запланований на період із 2 до 27 листопада 2026 року. Якщо після першого етапу залишаться кошти, заявку зможуть подати також ті, хто раніше отримував таку допомогу за попередньою програмою. Для цього необхідно відповідати всім критеріям нового порядку.

Отже, підприємцям, які вже скористалися попередньою програмою у 2026 році, потрібно враховувати обмеження першого етапу. Їхні заявки можуть розглядатися на другому етапі за умови наявності фінансування.

Важливо також, що подання заяв може припинитися раніше встановленого строку, якщо кошти, передбачені на програму, використають повністю.

Допомога ФОП на енергостійкість: як оформити

Заявку формують в електронному вигляді через портал Дія. Для цього заявник має пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, заповнити заяву й підписати її кваліфікованим електронним підписом або іншим передбаченим порядком засобом електронного підпису.

У заяві зазначають відомості про підприємця або юридичну особу, дату реєстрації, належність до мікро- чи малого бізнесу, кількість працівників, сплату ЄСВ, банківський рахунок і суму допомоги. Також необхідно вказати орієнтовний вид обладнання, яке планують придбати, та підтвердити цільове використання коштів.

Частину даних Дія отримує або перевіряє автоматично через державні електронні інформаційні ресурси, зокрема реєстри Державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

Якщо відомості не підтверджуються, заявник не відповідає встановленим вимогам, має понад десять працівників або не має найманих працівників, формування заяви припиняється. Система також не дозволить подати її повторно, якщо допомогу за новим порядком уже отримано.

Після усунення причин відмови у формуванні заяви підприємець має право спробувати подати її знову, якщо приймання заяв ще триває.

На який рахунок зарахують гроші

Для ФОП передбачено перерахування допомоги на спеціальний поточний рахунок, до якого емітовано Дія.Картку. Рахунок можна відкрити в Ощадбанку або іншому банку, який уклав відповідний договір із Державним центром зайнятості. Якщо такий рахунок уже відкритий, варто перевірити його номер у Дії.

Юридичні особи отримують кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, зазначений у заяві. Він має відповідати стандарту IBAN.

За пунктом 20 нового порядку Державний центр зайнятості перераховує кошти уповноваженому банку протягом десяти робочих днів із дня отримання відповідного переліку заяв. Далі банк зараховує допомогу отримувачам.

Допомога ФОП на енергостійкість: як витратити гроші

Виплату дозволено використовувати виключно на придбання обладнання для автономного або резервного електроживлення, а також на його монтаж, підключення та налаштування.

У переліку, затвердженому постановою №1214, зазначені:

акумуляторні батареї та системи накопичення енергії;

інвертори;

зарядні пристрої та зарядні станції;

джерела безперебійного живлення;

системи резервного живлення;

стабілізатори напруги;

пристрої захисту та комутації;

кабелі, елементи підключення й монтажні комплекти;

щитове обладнання та компоненти, необхідні для введення обладнання в експлуатацію;

дизельні, бензинові, газові та двопаливні генератори;

послуги з монтажу, підключення та налаштування такого обладнання.

Отримувач не може використати допомогу на особисті або побутові потреби. Придбане за державні кошти обладнання не дозволено продавати.

Важливе обмеження стосується і подвійного фінансування. Допомогу не можна спрямовувати на оплату обладнання, послуг або інших витрат, які вже були профінансовані з державного чи місцевого бюджету, коштів Фонду або інших програм державної підтримки.

Чи можна доплатити за обладнання власними коштами

Якщо вартість обладнання або послуг перевищує суму допомоги, підприємець може оплатити різницю власними коштами.

Розрахунки мають бути безготівковими. ФОП використовує спеціальний рахунок, а юридична особа перераховує гроші безпосередньо на рахунок продавця, постачальника або підрядника.

Підставою для оплати можуть бути рахунок-фактура, інвойс, договір, видаткова накладна, акт виконаних робіт або інший документ, який підтверджує придбання обладнання чи надання відповідних послуг.

Для ФОП діє додаткове обмеження, зокрема банк проводить платежі зі спеціального рахунку лише на користь суб’єктів господарювання з визначеними кодами категорій продавців (MCC). У додатку до порядку перелічені, зокрема, продавці електричного та промислового обладнання, будівельних товарів, побутової техніки й електроніки.

Допомога ФОП на енергостійкість: як звітувати

Окремий звіт, який підприємець має самостійно подавати до Державного центру зайнятості після використання грошей, у наведеному порядку не визначений як обов’язок отримувача. Але це не означає, що кошти можна витрачати без підтвердження операцій.

Порядок передбачає банківський контроль платежів і передавання інформації про зарахування допомоги, її використання та повернення невитрачених коштів. Юридичні особи проводять оплату на підставі документів, що підтверджують придбання обладнання або виконання робіт.

Тому підприємцям доцільно зберігати договори, рахунки, накладні, платіжні документи й акти виконаних робіт. Це допоможе підтвердити цільове використання державної підтримки в разі перевірки.

Кошти потрібно використати протягом 90 календарних днів із дня їх зарахування на спеціальний рахунок. Якщо після завершення цього строку залишаться невитрачені гроші, банк поверне їх на рахунок Фонду через уповноважений банк. Отримувачеві не потрібно самостійно перераховувати залишок, однак він не зможе залишити невикористані кошти собі.

Якщо виявлять нецільове використання допомоги, неправдиві відомості в заяві або повторне отримання виплати, отримувач зобов’язаний повернути всю суму допомоги.

Окрема вимога стосується збереження робочих місць. Протягом трьох місяців із дня використання допомоги підприємець має зберігати кількість найманих працівників, за якою визначили розмір виплати. Винятки передбачені для випадків звільнення за ініціативою працівника або з інших причин, що не залежать від роботодавця.

Що потрібно врахувати підприємцям

Нова допомога ФОП на енергостійкість покликана підтримати мікро- та малий бізнес під час відключень електроенергії, зменшити втрати від простоїв і допомогти зберегти робочі місця.

Однак для участі в програмі недостатньо лише мати бізнес і потребувати генератора. Підприємець має відповідати вимогам щодо дати реєстрації, кількості працівників, сплати ЄСВ, відсутності податкового боргу та інших обмежень.

Перед поданням заяви варто перевірити актуальність даних у державних реєстрах, підготувати спеціальний банківський рахунок і визначитися з обладнанням, яке відповідає переліку дозволених витрат. Також слід врахувати строки двох етапів приймання заяв і можливість дострокового припинення програми через вичерпання фінансування.

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