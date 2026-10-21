Прошлой зимой предприниматели получили государственную помощь на обеспечение энергонезависимости бизнеса. В 2026 году правила программы изменились, в частности пересмотрели размеры выплат и условия предоставления средств.

Новый порядок заработал 6 октября после вступления в силу постановления Кабмина №1214, которое внесло изменения в постановления №738 и №1527.

Кто может получить помощь ФЛП на энергоустойчивость в Украине, сколько денег предусмотрено и как подать заявку через Дію, читайте в материале Фактов ICTV.

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Помощь ФЛП на энергоустойчивость: кто может получить

В октябре 2026 года в Украине заработал новый порядок предоставления финансовой поддержки предпринимателям для обеспечения энергонезависимости. Государство предусмотрело единовременную выплату от 15 тыс. до 30 тыс. грн на приобретение оборудования для автономного или резервного электропитания.

Помощь предназначена для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к микро- и малому бизнесу и имеют наемных работников.

Согласно новому порядку, претендовать на выплату могут физические лица-предприниматели и юридические лица, относящиеся к субъектам микропредпринимательства или малого предпринимательства.

Для получения средств заявитель должен соответствовать нескольким обязательным требованиям:

Во-первых, ФЛП или юридическое лицо должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Во-вторых, предприятие должно иметь от одного до десяти наемных работников. За каждого из них необходимо уплачивать единый социальный взнос в размере не ниже минимального страхового взноса.

Соответствие этому требованию будут проверять по данным последнего поданного налогового расчета.

Заявитель также должен соответствовать следующим критериям:

в отношении него не открыто производство по делу о банкротстве или неплатежеспособности, а предприятие не находится на стадии ликвидации;

отсутствуют налоговый долг и задолженность по уплате ЕСВ на установленную для соответствующего этапа дату;

в отношении предпринимателя, а для юридического лица также его учредителей и конечных бенефициарных владельцев, не применены соответствующие санкции Украины и Европейского Союза;

предприятие не ведет хозяйственную деятельность на территории России и Беларуси.

Таким образом, помощь ФЛП на энергоустойчивость не предусмотрена для предпринимателей без наемных работников. Также не смогут воспользоваться программой заявители, которые не соответствуют установленным критериям или уже получили выплату по новому порядку.

Какой размер помощи предусмотрен в 2026 году

Сумма зависит от количества наемных работников. В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления единовременной целевой инвестиционной помощи для обеспечения энергонезависимости, утвержденного постановлением №1214, предусмотрены следующие выплаты:

15 000 грн — если у предпринимателя от одного до четырех наемных работников;

20 000 грн — при наличии от пяти до семи работников;

30 000 грн — если трудоустроено от восьми до десяти работников.

Помощь предоставляется один раз. Количество работников, по которому определяют сумму выплаты, должно соответствовать требованиям порядка, в частности в части уплаты ЕСВ.

Средства выделяют из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Распорядителем финансирования определен Государственный центр занятости. Выплаты будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период.

Помощь ФЛП на энергоустойчивость: до какого числа можно подать заявку

Прием заявок в рамках программы предусмотрен с 1 октября по 30 ноября 2026 года включительно. Порядок устанавливает два этапа подачи документов:

Первый этап продлится с 15 по 31 октября 2026 года. Подать заявку в этот период могут предприниматели и юридические лица, которые соответствуют новым требованиям и не получали в 2026 году предыдущую помощь для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса по порядку, утвержденному постановлением Кабмина №738.

Второй этап запланирован на период со 2 по 27 ноября 2026 года. Если после первого этапа останутся средства, заявку смогут подать также те, кто ранее получал такую помощь по предыдущей программе. Для этого необходимо соответствовать всем критериям нового порядка.

Таким образом, предпринимателям, которые уже воспользовались предыдущей программой в 2026 году, нужно учитывать ограничения первого этапа. Их заявки могут рассматриваться на втором этапе при наличии финансирования.

Важно также, что прием заявок может завершиться раньше установленного срока, если средства, предусмотренные на программу, будут полностью использованы.

Помощь ФЛП на энергоустойчивость: как оформить

Заявку формируют в электронном виде через портал Дія. Для этого заявитель должен пройти электронную идентификацию и аутентификацию, заполнить заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью или другим предусмотренным порядком способом электронной подписи.

В заявлении указывают сведения о предпринимателе или юридическом лице, дату регистрации, принадлежность к микро- или малому бизнесу, количество работников, уплату ЕСВ, банковский счет и сумму помощи. Также необходимо указать предполагаемый вид оборудования, которое планируют приобрести, и подтвердить целевое использование средств.

Часть данных Дія получает или проверяет автоматически через государственные электронные информационные ресурсы, в частности реестры Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины.

Если сведения не подтверждаются, заявитель не соответствует установленным требованиям, имеет более десяти работников или не имеет наемных работников, формирование заявления прекращается. Система также не позволит подать его повторно, если помощь по новому порядку уже получена.

После устранения причин отказа в формировании заявления предприниматель вправе попробовать подать его снова, если прием заявок еще продолжается.

На какой счет зачислят деньги

Для ФЛП предусмотрено перечисление помощи на специальный текущий счет, к которому выпущена Дія.Картка. Счет можно открыть в Ощадбанке или другом банке, заключившем соответствующий договор с Государственным центром занятости. Если такой счет уже открыт, стоит проверить его номер в Дії.

Юридические лица получают средства на текущий счет со специальным режимом использования, указанный в заявлении. Он должен соответствовать стандарту IBAN.

Согласно пункту 20 нового порядка, Государственный центр занятости перечисляет средства уполномоченному банку в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего перечня заявлений. Затем банк зачисляет помощь получателям.

Помощь ФЛП на энергоустойчивость: как потратить деньги

Выплату разрешено использовать исключительно на приобретение оборудования для автономного или резервного электропитания, а также на его монтаж, подключение и настройку.

В перечне, утвержденном постановлением №1214, указаны:

аккумуляторные батареи и системы накопления энергии;

инверторы;

зарядные устройства и зарядные станции;

источники бесперебойного питания;

системы резервного питания;

стабилизаторы напряжения;

устройства защиты и коммутации;

кабели, элементы подключения и монтажные комплекты;

щитовое оборудование и комплектующие, необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию;

дизельные, бензиновые, газовые и двухтопливные генераторы;

услуги по монтажу, подключению и настройке такого оборудования.

Получатель не может использовать помощь на личные или бытовые нужды. Оборудование, приобретенное за государственные средства, запрещено продавать.

Важное ограничение касается и двойного финансирования. Помощь нельзя направлять на оплату оборудования, услуг или других расходов, которые уже были профинансированы из государственного или местного бюджета, средств Фонда либо других программ государственной поддержки.

Можно ли доплатить за оборудование собственными средствами

Если стоимость оборудования или услуг превышает сумму помощи, предприниматель может оплатить разницу собственными средствами.

Расчеты должны быть безналичными. ФЛП использует специальный счет, а юридическое лицо перечисляет деньги непосредственно на счет продавца, поставщика или подрядчика.

Основанием для оплаты могут быть счет-фактура, инвойс, договор, расходная накладная, акт выполненных работ или другой документ, подтверждающий приобретение оборудования либо предоставление соответствующих услуг.

Для ФЛП действует дополнительное ограничение, в частности банк проводит платежи со специального счета только в пользу субъектов хозяйствования с определенными кодами категорий продавцов (MCC). В приложении к порядку перечислены, в частности, продавцы электрического и промышленного оборудования, строительных товаров, бытовой техники и электроники.

Помощь ФЛП на энергоустойчивость: как отчитываться

Отдельный отчет, который предприниматель должен самостоятельно подавать в Государственный центр занятости после использования денег, в приведенном порядке не определен как обязанность получателя. Однако это не означает, что средства можно тратить без подтверждения операций.

Порядок предусматривает банковский контроль платежей и передачу информации о зачислении помощи, ее использовании и возврате неизрасходованных средств. Юридические лица проводят оплату на основании документов, подтверждающих приобретение оборудования или выполнение работ.

Поэтому предпринимателям целесообразно сохранять договоры, счета, накладные, платежные документы и акты выполненных работ. Это поможет подтвердить целевое использование государственной поддержки в случае проверки.

Средства необходимо использовать в течение 90 календарных дней со дня их зачисления на специальный счет. Если после окончания этого срока останутся неизрасходованные деньги, банк вернет их на счет Фонда через уполномоченный банк. Получателю не нужно самостоятельно перечислять остаток, однако он не сможет оставить неиспользованные средства себе.

Если выявят нецелевое использование помощи, недостоверные сведения в заявлении или повторное получение выплаты, получатель обязан вернуть всю сумму помощи.

Отдельное требование касается сохранения рабочих мест. В течение трех месяцев со дня использования помощи предприниматель должен сохранять количество наемных работников, по которому определили размер выплаты. Исключения предусмотрены для случаев увольнения по инициативе работника или по другим причинам, не зависящим от работодателя.

Что нужно учесть предпринимателям

Новая помощь ФЛП на энергоустойчивость призвана поддержать микро- и малый бизнес во время отключений электроэнергии, уменьшить потери из-за простоев и помочь сохранить рабочие места.

Однако для участия в программе недостаточно просто иметь бизнес и нуждаться в генераторе. Предприниматель должен соответствовать требованиям по дате регистрации, количеству работников, уплате ЕСВ, отсутствию налогового долга и другим ограничениям.

Перед подачей заявления стоит проверить актуальность данных в государственных реестрах, подготовить специальный банковский счет и определиться с оборудованием, которое соответствует перечню разрешенных расходов. Также следует учитывать сроки двух этапов приема заявок и возможность досрочного прекращения программы из-за исчерпания финансирования.

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