Що буде з ринком землі, які плани в України на випадок кризи, чим займатиметься Мінекономіки, а також чи зручні міністерські кабінети – в ексклюзивному інтерв’ю Тимофія Милованова.

Тимофій Милованов – новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Журналістка Фактів ICTV Оксана Коваленко побувала на робочому місці нового очільника Мінекономіки і розпитала його про найближчі плани міністерства, ринок землі, агросектор та загрози економічної кризи.

Тимофій Милованов потроху обживається в новому кабінеті. Шафи поки що порожні і, сподівається він, будуть такими й надалі, адже міністр хоче переводити все в електронну форму.

Он жаліється на двері до кабінету, які планує взагалі прибрати. Зараз же завжди тримає їх відчиненими, щоб бачити, що відбувається поза кімнатою. Нарікає й на штори, які неможливо розсунути і які затуляють сонячне світло та краєвид.

Милованов зізнається – у своєму кріслі не сидить. Там ставить тільки сумку. Сам працює або за переговорним столом, або в іншому місці. Стаціонарними телефонами не користується, а їх на столі аж вісім. З президентом же комунікує через WhatsApp.

Ще одна незручність – дрес-код. Довелось замовити нові сорочки, розповідає Милованов. Навіть демонструє нові шкарпетки.

Далі – пряма мова.

Про пропозицію стати міністром

В мене був м’який офер. Мене запитали – Чи тобі потенційно цікаво та які у тебе умови.

Моїми умовами була про відсутність певних людей в уряді, щоб не було токсичних.

Президент питав, яка у мене позиція щодо міністра внутрішніх справ. Може, непопулярну річ скажу, але бачив главу МВС, і те, що було зсередини – виглядає нормально.

Для мене “червоною лінією” були зовсім інші прізвища. Зараз мені уряд дуже подобається.

Друга умова була про те, що я сам формую свою команду, але у прем’єра є право вето. І це дійсно так. Мені нікого не нав’язали.

Мені іноді кажуть – От, ця людина слабка, знайди кращу. Я не можу її знайти, тоді мені можуть когось порадити, а я відмовляють. Такий йде процес. Але мені нікого не нав’язали. І навіть погодились, що певних сильних людей, які мені за низкою причин не підходили, не буде.

Про завдання Мінекономіки

У нас мета одна – щоб людям жилось краще. І цього я як міністр економіки досягатиму через рішення, що підвищуватимуть економічне зростання.

Конкретно – у нас буде приватизація, ринок землі, корпоративне врядування, економічні політики, пов’язані з агросектором, вирівнювання правил гри.

Економіка залежить від трьох речей – інвестицій, людського капіталу і технологій. Для того, щоб досягти успіху, нам потрібно всі ці три речі змінювати.

Нарощувати інвестиції, а вони останні три роки зростають. Нарощувати якісну освіту, щоб людина була конкурентоспроможною – щоб вона могла отримати хорошу роботу, була на ній успішною і могла заробляти багато грошей.

Технології сьогодні є. Так, за них треба платити, в них треба інвестувати. У нас більше проблема не з тим, що немає технологій, а з тим, що ми не завжди їх ефективно використовуємо.

Про реформу міністерства

Пріоритет на найближчі тижні – реформувати організаційну структуру і набрати максимально сильну команду.

Я завжди реформуватиму міністерство.

Трансформація будь-якої компанії чи організації відбувається постійно. Міністерство не можна закінчити реформувати – це постійний процес, бо економіка буде змінюватись, виклики будуть змінюватись.

Фундаментально важливо, щоб міністерство втручалось в економіку менше з точки зору перерозподілу ресурсів, а більше щодо економічних політик, які мають на меті розвиток економіки, створення робочих місць, стале економічне зростання.

Про виклики для міністерства

Тут або можна щось зробити, коли є мандат, або не можна нічого зробити, коли мандату немає. Найскладніше в цьому те, як реформи завжди в Україні проходили – щось можна зробити, але не дуже багато. І “прапорці” починають виставляти – тут можна, тут не можна.

Зараз такого немає. Якщо це з’явиться – то буде складно. А поки – бери і що хочеш роби, але якісно.

Виклик справжній полягає в тому, що потрібно зрозуміти, як запустити економіку України, змінити ринок праці, створити зайнятість, підвищити кваліфікацію, розробити економічні політики і рівні правила гри, які дозволять аграрному ринку бути ще більш успішним, ніж він є сьогодні.

В цьому виклики – в ідеях і перетворенні їх в дії.

Про приєднання агросектору до Мінекономіки

Сьогодні агро зростає досить швидко. Десь на 12%. Це один з чинників економічного зростання, які є в Україні. Галузь критично важлива для того, щоб рухатись вперед.

Ми маємо думати про економічну політику для всієї країни. Агро – прекрасна галузь, але вона не може зростати десь окремо. Агро поїхало в стратосферу, зросло на 50%, а вся Україна залишилась.

Про ринок землі

Ринок землі має бути.

Правильний ринок дозволить людям, які не є дуже впливовими, дуже багатими, мати рівні шанси – і продати свою землю дорожче, і придбати дешевше.

У великих компаній така можливість є. А ринок землі усім людям надає таку можливість. Як це зробити? Підтримувати інструментами захисту тих, в кого сьогодні не рівні умови.

Правила мають бути такі, щоб вигравав найдостойніший. Той, хто готовий більше працювати, більше вкладати, розумніше розвивати свій бізнес.

Тоді в нас буде економічне зростання, яке всьому суспільству надасть благо. Тоді ми будемо жити краще і щасливіше.

Про зростання у 40% на рік

Зростання на 40% – це по 6-7% на рік. Зараз в нас 3-4%, тому 6-7% – це реально.

Питання більше політичне – чи можливо побороти корупцію, супротив і монополістів.

Я звертаюсь до всіх монополістів. Сьогодні період первинного накопичення капіталу закінчився. І це в наших інтересах – всього суспільства, і монополістів також – перейти до економічного розвитку. Виграють від цього всі.

Про стратегію на випадок глобальної кризи

В нас є стратегія поведінки, яка складається з трьох частин. Потрібно знайти торгового союзника, продовжити стосунки з МВФ і міжнародними організаціями, тому що в них довший доступ до кредитів, і потрібно інструменти політики підтримки галузей зробити цільовими і таргетованими. Тобто на основі аналітики. Щоб можна було гнучко переформатувати на ті напрями, де в умовах кризи буде ця підтримка найнеобхідніша.

Українська економіка “не у формі”, коли питання доходить до кризи. І тому ми дуже довго з цієї кризи виходимо. Нам конкуренція потрібна не тільки для того, щоб була справедливість і економічне зростання, а й для того, щоб ми як бізнес були у формі на випадок кризи.

Детальніше дивіться у відеоінтерв’ю: