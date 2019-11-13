На народного депутата України Іллю Киву накинулися російські пропагандисти під час розмови з ним у прямому ефірі на РосТБ.

Народний депутат від Опозиційною платформи – За життя з’явився в ефірі пропагандистської програми на російському каналі, щоб звинуватити українську владу в “служінні Заходу”.

Кива додав, що своєю витівкою з маскою Джокера у Верховній Раді він хотів привернути до цього увагу.

Несподівано на українського нардепа накинулася пропагандистка і ведуча Ольга Скабєєва.

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Вона у притаманній манері заявила про те, що той нібито “псує імідж України”.

Нагадаємо, Кива прийшов на засідання Ради у масці Джокера та влаштував перфоманс під час виступу його колеги.