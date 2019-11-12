Нардеп Ілля Кива прийшов на засідання парламенту в масці Джокера та влаштував перфоманс під час виступу його колеги.
Народний депутат від Опозиційної платформи Ілля Кива прийшов на засідання Верховної Ради в масці відомого кіноперсонажа Джокера.
Потім парламентарій зняв маску та поклав її на трибуну, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик, який тільки сьогодні прийняв депутатський мандат.
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До слова, Джокером себе називає пранкер, який публікував свої листування з нардепами від Слуги народу.
Раніше Факти ICTV писали, що мер Харкова Геннадій Кернес знову “відзначився” нецензурною лексикою під час засідання міськради.
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