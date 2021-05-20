Зовсім інша якість: стала відома головна особливість поточних ремонтів доріг Великого будівництва

Під час реалізації програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво підхід до виконання поточного середнього ремонту доріг був змінений радикально.

Сьогодні він уже мало в чому нагадує ремонти минулих років. Про особливості проведення сучасного дорожнього ремонту в інтерв’ю журналу MINTRANS розповів Юрій Голик.

– Будь-який ремонт дороги складається, грубо кажучи, з кількох шарів. До 2020 року, з метою економії, дороги складалися тільки з двох верхніх шарів. Основа – це, з одного боку, серйозне здорожчання дороги, але з іншого – збільшення термінів її служби, – сказав Голик.

Голик додає, що в 2020 році 90% доріг, виконаних поточним середнім ремонтом, були зроблені з основою.

З одного боку, за даними CoST Ukraine, середня вартість 1 км поточного ремонту доріг у 2020 році зросла до 11,19 млн гривень, тобто на 91,6% більше, ніж у 2019 році. З іншого – якість самого ремонту зросла багаторазово.

– Ми з самого початку в 2019 році говорили, що ремонт доріг буде коштувати дорожче, але він буде значно якісніше, і ми усвідомлено на це йшли, – пояснив Голик.

Також, починаючи з 2020 року, до складу поточного середнього ремонту почали включати зупинки, бар’єрні огорожі, дорожні знаки та навігацію. Це максимально наблизило поточний середній ремонт до капітального.

Єдиною відмінністю залишилися дворівневі розв’язки і шляхопроводи, а також установка шумозахисних екранів.

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Разом з тим, на тлі здорожчання поточного середнього ремонту, за даними CoST Ukraine, в 2020 році капітальний ремонт і реконструкція стали дешевшими.

На якість виконання дорожніх робіт вплинули також введені Укравтодором єдині правила для підрядників, які бажають виконувати роботи на дорогах державного значення.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україні планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг.

Відновлення унікальних мозаїчних зупинок

У планах Укравтодору на цей рік — системний розвиток придорожньої інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

За словами голови Укравтодору, велика частина таких цінних об’єктів, як зупинкові комплекси і автопавільйони, перейшла в аварійний стан і становить небезпеку для пасажирів.