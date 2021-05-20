Президент України Володимир Зеленський розповів, що боявся дестабілізації через зміну міністра охорони здоров’я у період пандемії.

— Сьогодні у нас уже з’явився міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Це правда, прем’єр-міністр України не міг більше працювати з Максимом Степановим. Я доволі довго не втручався в цю ситуацію через те, що боявся дестабілізації у ковідний час. Я був проти зміни міністра охорони здоров’я через дестабілізацію.

Я знаю деталі ускладнення їхніх стосунків – чому, за що. І я в цій ситуації був повністю на боці прем’єр-міністра. І далі чекати було вже нікуди, – зазначив Зеленський.