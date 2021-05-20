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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Зеленский рассказал, чего опасался в связи с увольнением Степанова

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что боялся дестабилизации из-за смены министра здравоохранения в период пандемии.

— Сегодня у нас уже появился министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это правда, премьер-министр Украины не мог больше работать с Максимом Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Я достаточно долго был против того, чтобы менять министра здравоохранения, из-за дестабилизации.

Я знаю детали осложнения их отношений — почему, за что. И я в этой ситуации был полностью за премьер-министра. И дальше ждать было уже некуда, — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что напряжение в отношениях министров полностью дестабилизировало атмосферу в министерстве.

— Это дестабилизировало атмосферу министра с министерством и в целом с правительством. Также была сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом Украины. Этого мы не могли допустить, поэтому выбор очевиден, — добавил президент.

Виктор Ляшко возглавил Минздрав

Кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения поддержали 262 голосами в Верховной Раде во время голосования народных депутатов 20 мая 2021 года.

Ранее Ляшко выполнял обязанности заместителя главы Минздрава.

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