Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что боялся дестабилизации из-за смены министра здравоохранения в период пандемии.

— Сегодня у нас уже появился министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это правда, премьер-министр Украины не мог больше работать с Максимом Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Я достаточно долго был против того, чтобы менять министра здравоохранения, из-за дестабилизации.

Я знаю детали осложнения их отношений — почему, за что. И я в этой ситуации был полностью за премьер-министра. И дальше ждать было уже некуда, — отметил Зеленский.