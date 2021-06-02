2 червня депутати Верховної Ради під час засідання розглянули в першому читанні та ухвалили за основу законопроект 5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Ініціатори законопроекту прагнуть заборонити продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами держави.

Таким чином ініціатори мають намір унеможливити неконтрольоване споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Проект законопроекту 5122