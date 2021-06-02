Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Дітям до 14 років заборонять продавати ліки

ліки

2 червня депутати Верховної Ради під час засідання розглянули в першому читанні та ухвалили за основу законопроект 5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Ініціатори законопроекту прагнуть заборонити продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами держави.

Таким чином ініціатори мають намір унеможливити неконтрольоване споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Проект законопроекту 5122

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка