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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму

Верховна Рада

2 червня депутати Верховної Ради під час засідання розглянули у першому читанні та 253 голосами ухвалили за основу законопроект 3515 щодо формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Ініціатор законопроекту Галина Третьякова пропонує визначати розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на одну людину.

Таким чином, прожитковий мінімум повинен встановлюватися в процентному співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції поточного року.

Процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

  • у 2021 році-40%;
  • у 2022 році-41%;
  • у 2023 році-42%;
  • у 2024 році-43%;
  • у 2025 році-44%;
  • у 2026 році-45%;
  • у 2027 році-46%;
  • у 2028 році-47%;
  • у 2029 році-48%;
  • у 2030 році-49%;
  • у 2031 році-50%.

Проект законопроекту 3515

Підвищення прожиткового мінімуму в 2021

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).

З 1 липня 2021 року він складе 2 294 грн, а з 1 грудня – 2 393 грн.

У травні Кабмін за дорученням президента почав перегляд прожиткового мінімуму, щоб збільшити його до справедливого рівня.

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