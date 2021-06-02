2 червня депутати Верховної Ради під час засідання розглянули у першому читанні та 253 голосами ухвалили за основу законопроект 3515 щодо формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Ініціатор законопроекту Галина Третьякова пропонує визначати розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на одну людину.

Таким чином, прожитковий мінімум повинен встановлюватися в процентному співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції поточного року.

Процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

у 2021 році-40%;

у 2022 році-41%;

у 2023 році-42%;

у 2024 році-43%;

у 2025 році-44%;

у 2026 році-45%;

у 2027 році-46%;

у 2028 році-47%;

у 2029 році-48%;

у 2030 році-49%;

у 2031 році-50%.

Проект законопроекту 3515

Підвищення прожиткового мінімуму в 2021

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).

З 1 липня 2021 року він складе 2 294 грн, а з 1 грудня – 2 393 грн.

У травні Кабмін за дорученням президента почав перегляд прожиткового мінімуму, щоб збільшити його до справедливого рівня.