2 июня депутаты Верховной Рады во время заседания рассмотрели в первом о чтении и 253 голосами приняли за основу законопроект 3515 в формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения.
Инициатор законопроекта Галина Третьякова предлагает определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.
Таким образом, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозируемого уровня инфляции текущего года.
Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее:
- в 2021 году – 40%;
- в 2022 году – 41%;
- в 2023 году – 42%;
- в 2024 году – 43%;
- в 2025 году – 44%;
- в 2026 году – 45%;
- в 2027 году – 46%;
- в 2028 году – 47%;
- в 2029 году – 48%;
- в 2030 году – 49%;
- в 2031 году-50%.
Проект законопроекта 3515
Повышение прожиточного минимума в 2021
На сегодня прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).
С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.
В мае Кабмин по поручению президента начал пересмотр прожиточного минимума, чтобы увеличить его до справедливого уровня.