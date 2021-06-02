2 июня депутаты Верховной Рады во время заседания рассмотрели в первом о чтении и 253 голосами приняли за основу законопроект 3515 в формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения.

Инициатор законопроекта Галина Третьякова предлагает определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.

Таким образом, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозируемого уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее:

в 2021 году – 40%;

в 2022 году – 41%;

в 2023 году – 42%;

в 2024 году – 43%;

в 2025 году – 44%;

в 2026 году – 45%;

в 2027 году – 46%;

в 2028 году – 47%;

в 2029 году – 48%;

в 2030 году – 49%;

в 2031 году-50%.

Проект законопроекта 3515

Повышение прожиточного минимума в 2021

На сегодня прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).

С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.

В мае Кабмин по поручению президента начал пересмотр прожиточного минимума, чтобы увеличить его до справедливого уровня.