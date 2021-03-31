Храм, лев та годинники: що вказали в деклараціях українські чиновники

Цьогорічного публічного звіту про доходи могло й не бути через те, що в жовтні 2021 року Конституційний суд фактично скасував електронне декларування.

Однак Верховна Рада таки повернула покарання за брехню в деклараціях.

Родина Президента України Володимира Зеленського 2020 року отримала майже 23 млн грн доходу. Із них більшість – 13 млн – від продажу нерухомості та землі в селі Іванковичі, де раніше мешкали Зеленські.

На посаді глава держави заробив 336 тис. грн. Податків президентське подружжя сплатило на майже 2 млн грн. У декларації глава держави зазначив і про використання держдачі.

Загальна сума доходів родини Володимира Зеленського в 2020 році, за винятком продажу нерухомості, склала 9 073 553 грн, що в понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період.

Прозвітував публічно й голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зберігає готівкою 28,5 млн грн та $75 тис.

Спікер парламенту наголошує: це – не нові активи. Також він задекларував будинок, площею майже 500 кв. м, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки.

У подружжя є й чотири автівки, зокрема, дружина власниця Tesla та BMW, а чоловік – двох Toyota.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого року отримав майже півмільйона гривень зарплати й 230 тис. грн процентів від банку.

Його дружина заробила в рази більше – 2 млн грн. Також Степанов має три коштовних годинники та дві автівки Range Rover та Lexus, у банку зберігає $665 тис. Готівкою – 160 тис. грн і більше €11 тис.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко хоч заробив більше міністра – 617 тис. грн, та його статки скромніші – на рахунках 250 тис. грн, $32 тис. Має три земельні ділянки на Київщині, їздить на Skoda 2018-го року, його дружина – власниця квартири в Броварах.

П’ять квартир, одна з яких у Німеччині, та 285 млн грн зарплати у в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. І це ще не всі заробітки, бо в нафтовидобувній компанії Укрнафта заробив ще півтора мільйони гривень.

Добре заробляє й голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який і підтримав скасування декларування статків чиновників.

За минулий рік він отримав 3,7 млн грн. І парадокс – суддя, якого не впускають на роботу, лише в березні отримав 400 тис. грн. У власності сім’ї шість об’єктів нерухомості, серед яких – квартира в Донецьку та скандальний будинок у Криму.

Та не автівками й квартирами єдиними. Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий обзавівся власним православним храмом на Черкащині.

А депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саїд Джавід у декларації вказав африканського лева. Тварину він придбав у 2017 році й не раз постив фото із ним у соцмережах. Але вартість покупки не уточнив.

Натомість Нардеп від партії За майбутнє Анатолій Урбанський публічно оприлюднив перелік власної колекції 12 коштовних годинників. ЗМІ підрахували, що тільки на них він витратив $116 тис. У власності депутата і 4 256 біткойнів, що за приблизними підрахунками дорівнює майже 7 млрд грн.

За день до завершення подачі, в електронному реєстрі вже отримали 720 тис. щорічних декларацій чиновників. У разі неподання звіту до 1 квітня, посадовцям загрожує штраф.

Законопроект про податкову амністію

30 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про податкову амністію. Документ підтримали 245 нардепів.

Згідно з законопроектом, українці, які ухилялися від сплати податків, можуть розкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання.

Таким чином президент України Володимир Зеленський прагне детінізувати українську економіку. Згідно з документом, громадяни мають добровільно декларувати свої активи в період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року.

Фото: УНІАН

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