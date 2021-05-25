Зустріч президентів США та Росії відбудеться у Женеві (Швейцарія) – це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. Джо Байден та Володимир Путін зустрінуться 16 червня.

Як повідомляє прес-служба президента Росії, Путін і Байден обговорять стосунки між країнами та перспективи їхнього розвитку. Також розмова стосуватиметься подолання пандемії коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

– Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США та Росією, – йдеться у заяві Білого дому.

Читайте США і Росія провели консультації щодо безпеки перед зустріччю президентів

Зустріч Байдена та Путіна

Про те, що зустріч Байдена та Путіна пройде у Женеві, спочатку стало відомо через публікації у ЗМІ. Журналісти повідомляли, що президенти США та Росії домовилися зустрітися 15-16 червня.

Ініціатором зустрічі став Джо Байден – під час телефонного дзвінка у квітні він запропонував Володимиру Путіну обговорити важливі питання у третій країні. Згодом президент США заявив, що має намір зустрітися з Путіним влітку.

Джерела: Білий дім, Адміністрація президента РФ