У п’ятницю 18 червня народні депутати Верховної Ради зберуться на чергове пленарне засідання, онлайн-трансляцію якого дивіться на Фактах ICTV.

Зібрання розпочнеться із години запитань до уряду. Вона буде присвячена проблемам у паливно-енергетичні галузі, а також тому, як це впливатиме на тарифну політику уряду.

Також нардепи розглянуть звіт щодо виконання закону про державний бюджет на 2020 рік.

На порядок денний 18 червня також винесене питання запобігання незаконному полюванню.

Народні обранці розглянуть законопроект, який передбачає внесення змін до законодавства, щодо вдосконалення його у сфері мисливського господарства та полювання.

Також у першому читанні обговорять встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини та внесення змін до законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності.

Детальніше про порядок денний Верховної Ради 18 червня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.