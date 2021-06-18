В пятницу 18 июня народные депутаты Верховной Рады соберутся на очередное пленарное заседание, онлайн-трансляцию которого смотрите на Фактах ICTV.

Собрание начнется с часа вопросов к правительству. Он будет посвящен проблемам в топливно-энергетические отрасли, а также тому, как это будет влиять на тарифную политику правительства.

Также нардепы рассмотрят отчет о выполнении закона о государственном бюджете на 2020 год.

На повестку дня 18 июня также вынесен вопрос предотвращения незаконной охоты.

Народные избранники рассмотрят законопроект, который предусматривает внесение изменений в законодательство, относительно совершенствования его в сфере охотничьего хозяйства и охоты.

Также в первом чтении обсудят установление Всеукраинского Дня ответственности человека и внесение изменений в законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической добродетели.

Подробнее о повестке дня Верховной Рады 18 июня, читайте в материале Фактов ICTV.