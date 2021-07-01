Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу раніше, ніж вступить до Європейського Союзу. Таку думку озвучив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас Кулеба наголосив, що спрогнозувати, коли саме це станеться, він не може.

– Я жодних дат не називатиму. Але за логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС.

За словами міністра закордонних справ, стратегії України без членства в НАТО не може бути, адже це передбачено Конституцією.

Кулеба наголосив, що за останні роки Україна дуже зміцнилася, зокрема й її армія. На його думку, було впроваджено достатньо реформ для нового етапу євроатлантичної інтеграції.

Очільник МЗС додав, що у НАТО за 13 років досі не досягли згоди щодо України, і це дуже сумно. Хоча консенсус на політичному рівні був підтверджений на останньому саміті Альянсу.

Саміт НАТО відбувся у червні, під час нього члени Альянсу підтвердили рішення щодо прийому України, але назвали умову. Північноатлантичний Альянс порадив Україні більше зосередитися на реформах щодо корупції та децентралізації.

Також у НАТО наголосили на реформах у сфері безпеки, зокрема на змінах у СБУ.