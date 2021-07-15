Депутати Верховної Ради вдосконалили механізми формування мережі ліцеїв для того, щоб в Україні запрацювала якісна профільна середня освіта.

Формування такої мережі планували здійснити до 2024 року, пришвидшивши початок надання трирічної профільної середньої освіти в межах реформи Нова українська школа.

Однак 15 липня 334 народні обранці проголосували за те, щоб продовжити перехідний період трансформації мережі закладів освіти.

Крім того, парламентарі уточнили окремі положення, щоб вдосконалити правове регулювання функціонування ліцеїв та освітньої термінології.

Зокрема, депутати внесли зміни до положення про опорний заклад освіти. Він, окрім того, що має складатись із філій та (або) здійснювати підвезення здобувачів освіти та педагогів, повинен мати безпечне середовище.

Визначили члени парламенту й правові підстави, щоб у новій державній установі навчали дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Після ухвалення закону в опорних закладах учні зможуть здобувати профільну середню освіту. Раніше йшлось лише про початкову та базову освіту.

Також народні обранці дозволили представницьким органам громад усіх рівнів бути засновниками ліцеїв до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи – до 1 вересня 2027 року.