Визнання мовного закону конституційним: КСУ оприлюднив рішення

14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної. А сьогодні це рішення опубліковано на сайті КСУ.

Справа розглядалася за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України закону Про забезпечення функціонування української мови як державної від 25 квітня 2019 року зі змінами.

Обґрунтування вердикту Суду викладено на 55 сторінках.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Закон про українську мову набув чинності 16 липня 2019 року. Згідно з длокументом, єдиною державною мовою в Україні є українська.

Проте 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання від 51 нардепа щодо відповідності мовного закону Конституції.

Свої претензії вони аргументували тим, що документ не регулює порядок використання мов національних меншин, а деякі його норми нібито дискримінують російськомовних громадян.

Джерело: КСУ