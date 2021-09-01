Укроборонпром уклав три угоди з американськими компаніями на $2,5 млрд

Укроборонпром уклав три угоди про співробітництво з американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд.

Так, з віце-президентом американської компанії Lockheed Martin Corporation Раймондом Пізеллі директор концерну Юрій Гусєв домовився про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проектів та програм, організацію досліджень та розробок.

Також сторони домовились про взаємодію у сфері комплаєнсу – це важливо задля дотримання високого рівня прозорості у подальшому співробітництві.

Крім того, Укроборонпром співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc. Вона входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода передбачає реалізацію спільних проектів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Ще одну угоду вдалося підписати з Global Ordnance – компанією-постачальником оборонної продукції у різних країнах світу.

Завершились підписанням документу і переговори з президентом міжнародної компанії Day & Zimmermann Lone Star LLC. Він стосується розробки проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств Укроборонпрому.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром