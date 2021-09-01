Укроборонпром заключил три соглашения с американскими компаниями на $2,5 млрд

Укроборонпром заключил три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.

Так, с вице-президентом американской компании Lockheed Martin Corporation Раймондом Пизелли директор концерна Юрий Гусев договорился о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенс — это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве.

Кроме того, Укроборонпром будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc. Она входит в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одно соглашение удалось подписать с Global Ordnance — компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Завершились подписанием документа и переговоры с президентом международной компании Day & Zimmermann Lone Star LLC. Он касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.

Источник: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром