У Раді пропонують невакцинованим проти Covid-19 нардепам здавати тест перед засіданнями

У Верховній Раді України запропонували, щоб невакциновані проти Covid-19 народні депутати проходили тестування на антиген перед засіданнями.

Така пропозиція прозвучала сьогодні під час засідання депутатських фракцій та груп.

Спочатку виступила заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона запропонувала допускати до роботи в парламент лише вакцинованих або осіб із ПЛР-тестом.

– Можливо, ми б допускали до роботи Верховної Ради тільки вакцинованих осіб або осіб із ПЛР-тестом, зробленим за 72 години. Таким чином ми теж будемо спонукати керівників інших підприємств і держорганів до вакцинації, заохочувати людей вакцинуватися, – зазначила Кондратюк.

Згодом слово взяв голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Він назвав слушною ініціативу Кондратюк, проте висунув іншу пропозицію: запровадити тестування для нардепів перед засіданнями.

– Я би запропонував – давайте ми зробимо трохи інакше: люди, які не вакциновані, повинні перед засіданням погоджувальної ради, перед засіданням Верховної Ради пройти антиген-тест. Це швидка процедура, яка робиться всього за 15 хвилин максимум, – наголосив Радуцький.

Він висловив думку, що нардепи могли би тестуватися власним коштом, а не за рахунок парламентського бюджету.

Крім того, Радуцький закликав керівництво ВР, голів комітетів і фракцій, інших нардепів дотриматися карантинних вимог у стінах парламенту, зокрема маскового режиму.

Радуцький також поінформував, що показник вакцинованих серед народних обранців наразі є значно нижчим, ніж на деяких підприємствах в Україні.

Наразі на коронавірус хворіє спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Політик вже вдруге захворів на Covid-19 (вперше це сталося рік тому, у листопаді 2020-го).

Наразі Разумков працює в дистанційному форматі. Сьогодні на засіданні фракцій він повідомив, що доручить своїм заступникам Руслану Стефанчуку та Олені Кондратюк проводити пленарні засідання ВР (доки він перебуває на самоізоляції).

Фото: Верховна Рада