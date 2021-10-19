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Факти / Україна / Політика
Юлія Соколова |

Голова Пентагону прибув до Києва: Я тут, щоб підтвердити підтримку України

Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув із офіційним візитом до України.

Як поінформували в посольстві США в Україні, літак голови Пентагону приземлився в Києві.

Ллойд Остін наголосив, що прилетів із візитом, аби засвідчити непохитну підтримку суверенітету та євроатлантичних прагнень нашої країни.

– Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності України в стримуванні подальшої російської агресії, – зазначив очільник Пентагону.

У рамках візиту Остін відвідає Міністерство оборони України, де вшанує пам’ять українських захисників у Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону. Також запланована зустріч із міністром оборони Андрієм Тараном.

Серед питань, які обговорять очільники оборонних відомств двох країни: прогрес України у впровадженні реформ у сфері оборони та військово-промислового комплексу (які необхідні для членства в НАТО), а також ситуація з безпекою в Чорному морі.

Після зустрічі Ллойд Остін та Андрій Таран виступлять із заявами для преси.

Згодом голова Пентагону також зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Темою зустрічі буде співробітництво у сфері безпеки.

Варто зазначити, що перша офіційна зустріч Володимира Зеленського із міністром оборони США Ллойдом Остіном відбулася наприкінці серпня, під час візиту президента України до Вашингтона. Тоді Остін поінформував, що США виділять додаткову допомогу Україні в сфері безпеки в обсязі $60 млн, включно із закупівлею протитанкових ракетних комплексів Джавелін.

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Джерело: Посольство США в Україні, Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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