Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув із офіційним візитом до України.

Як поінформували в посольстві США в Україні, літак голови Пентагону приземлився в Києві.

Ллойд Остін наголосив, що прилетів із візитом, аби засвідчити непохитну підтримку суверенітету та євроатлантичних прагнень нашої країни.

– Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності України в стримуванні подальшої російської агресії, – зазначив очільник Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін: Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету ????????, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності ???????? у стримуванні подальшої російської агресії. https://t.co/UCvCydSF49 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 19, 2021

У рамках візиту Остін відвідає Міністерство оборони України, де вшанує пам’ять українських захисників у Меморіальній залі та біля Меморіального дзвону. Також запланована зустріч із міністром оборони Андрієм Тараном.

Серед питань, які обговорять очільники оборонних відомств двох країни: прогрес України у впровадженні реформ у сфері оборони та військово-промислового комплексу (які необхідні для членства в НАТО), а також ситуація з безпекою в Чорному морі.

Після зустрічі Ллойд Остін та Андрій Таран виступлять із заявами для преси.

Згодом голова Пентагону також зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Темою зустрічі буде співробітництво у сфері безпеки.

Варто зазначити, що перша офіційна зустріч Володимира Зеленського із міністром оборони США Ллойдом Остіном відбулася наприкінці серпня, під час візиту президента України до Вашингтона. Тоді Остін поінформував, що США виділять додаткову допомогу Україні в сфері безпеки в обсязі $60 млн, включно із закупівлею протитанкових ракетних комплексів Джавелін.

Джерело: Посольство США в Україні, Інтерфакс-Україна