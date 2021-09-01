Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в умовах російської агресії. Про це він повідомив під час зустрічі у Вашингтоні з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

Остін привітав українську делегацію з 30-річчям Незалежності та наголосив на неухильній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичного розвитку України.

– Ви можете розраховувати на нашу постійну підтримку в умовах агресії Росії, щоб допомогти Україні реалізувати свої євроатлантичні прагнення на підтримку більш безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної держави.

Володимир Зеленський висловив співчуття американцям у зв’язку з загибеллю військових під час операції з евакуації людей в Афганістані. Глава держави зазначив, що українські бійці також були поруч з американськими у Кабулі.

– Ми можемо оцінити вашу втрату, особливо враховуючи, що восьмий рік поспіль втрачаємо життя наших солдатів на сході України у війні з Росією.

Зеленський також заявив, що угоди, підписані між Україною та США у Вашингтоні, виведуть відносини між країнами на новий рівень. А очільник Пентагону запевнив, що домовленості сприятимуть реалізації спільних завдань, а саме протистоянню російській агресії, впровадженню реформ для членства в НАТО та зміцненню безпеки Чорного моря.

Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до США 31 серпня. У Вашингтоні вони підписали низку угод з американськими партнерами, зокрема меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС.

1 вересня очікується найважливіша подія візиту – зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.