Кулеба у Брюсселі зустрінеться з керівництвом НАТО та європейськими міністрами

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 15 листопада у рамках поїздки до Брюсселя планує провести низку зустрічей для обговорення безпекової ситуації.

Кулеба написав у себе у Facebook, що очікуються зустрічі з керівництвом НАТО, міністрами закордонних справ окремих країн ЄС, міністрами Асоційованого тріо та трьома міністрами нормандського формату, а також засідання глав МЗС Євросоюзу та Східного партнерства.

Дмитро Кулеба наголосив, що такої кількості перемовин вимагає ситуація з безпекою.

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Він упевнений, що саме така висока дипломатична активність вплинула на зниження напруги навесні 2021 року.

Міністр нагадав, що Росія продовжує дестабілізацію ситуації вздовж українських кордонів, у Чорноморському регіоні та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

– Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, переміщення військ, газовий шантаж, пропаганда, штучно створена міграційна криза у Білорусі – все це елементи нового етапу гібридної агресії РФ проти Європи, – вважає голова українського МЗС.

Серед тем для обговорення Дмитро Кулеба назвав також розвиток Східного партнерства напередодні саміту, запланованого на 15 грудня.

– Ми наполягатимемо на диференційованому підході ЄС до європейської інтеграції сусідів. Хто робить більше і прагне більше, має отримувати більше, – додав Кулеба.

Наприкінці дня Дмитро Кулеба має намір провести окремі перемовини з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції для активізації роботи у нормандському форматі.

За його словами, Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей, і Україна наполягає на поновленні роботи Нормандії без попередніх умов.

Джерело: Дмитро Кулеба