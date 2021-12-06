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Байден говоритиме з Зеленським після перемовин з Путіним – Білий дім

Юля Захарченко редакторка стрічки
Джо Байден Володимир Зеленський

Президент США Джо Байден проведе перемовини із президентом України Володимиром Зеленським після розмови з Володимиром Путіним.

Про це заявила американська журналістка та репортер Білого дому Наталя Бертран на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Вона зазначила, що про це сказав високопоставлений чиновник адміністрації США. За його словами, сьогодні президент США говоритиме з ключовими європейськими союзниками перед завтрашньою розмовою з Путіним.

Репортер Білого дому додала, що напередодні з президентом України Володимиром Зеленським розмовлятиме державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Через декілька днів після його дзвінка президент Америки проведе розмову з главою української держави.

Бертран додала, що чиновник з адміністрації Байдена натякнув на додаткове розміщення сил США на східному фланзі союзників з НАТО у разі нападу Росії на Україну.

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Фото: Depositphotos

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