Президент США Джо Байден проведе перемовини із президентом України Володимиром Зеленським після розмови з Володимиром Путіним.

Про це заявила американська журналістка та репортер Білого дому Наталя Бертран на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Biden will be speaking later today with key European allies, ahead of his call with Putin tomorrow, official said.

Blinken will be speaking with Ukrainian President Zelensky ahead of the call, and Biden will talk to Zelensky in days following the call to read it out. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 6, 2021

Вона зазначила, що про це сказав високопоставлений чиновник адміністрації США. За його словами, сьогодні президент США говоритиме з ключовими європейськими союзниками перед завтрашньою розмовою з Путіним.

Репортер Білого дому додала, що напередодні з президентом України Володимиром Зеленським розмовлятиме державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Через декілька днів після його дзвінка президент Америки проведе розмову з главою української держави.

Бертран додала, що чиновник з адміністрації Байдена натякнув на додаткове розміщення сил США на східному фланзі союзників з НАТО у разі нападу Росії на Україну.