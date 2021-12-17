Українська сторона готова рухатись шляхом виконання Мінських домовленостей, однак Росія має виконати хоча б домовленості, досягнуті під час Паризького саміту в Нормандському форматі в 2019 році.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми не відмовляємося від Мінських домовленостей, але все починається з безпеки. КПВВ із українського боку стоять відкритими, із того боку – закритими. Обмін заручниками заморожений, відновлення припинення вогню не відбувається. Україна все це виконала й готова рухатись уперед. Але Росія має почати хоча б із малого – із питань безпеки, – сказав міністр.

Очільник відомства заперечує, що на Україну тиснуть інші країни щодо виконання Мінських домовленостей.

– За ці два роки дипломатії є чітке розуміння, що неможливо тиснути на президента Володимира Зеленського й неможливо тиснути на Україну. Ми не в 2014 році, – наголосив Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна нині має достатньо сили та поваги до себе. Так само зросла повага й до неї.