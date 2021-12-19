Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков закликав країни допомогти за допомогою наступального озброєння через плани Росії розпочати широкомасштабну війну.

Про це він заявив під час відповіді на запитання журналістів за підсумками зустрічі з міністром оборони Данії Тріне Брамсен.

– Якщо уряд Данії розумітиме це, займатиме жорстку позицію, вестиме комунікацію з партнерами (з країн Альянсу та ЄС), надаватиме реальну допомогу озброєнням та технологіями для України – це зупинить агресора. Озброєнням не лише захисного характеру, а й наступального, – зазначив очільник Міноборони.

Міністр порівняв дії президента Росії Володимира Путіна з агресивною стратегією Адольфа Гітлера.

– У 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилося. Припинення існування Ліги Націй та кривава Друга світова війна, – наголосив Резніков.

Очільник Міноборони переконаний, що Росія не наважиться на масштабний напад, якщо його ціна буде дуже високою.

– У Кремлі живуть прагматичні люди, які добре рахують гроші. Якщо вони розумітимуть, що ціна цієї агресії для них буде непомірною, вони на неї не наважаться. Це економічні, політичні, фінансові санкції, але головне — допомога зброєю ЗСУ.

Міністр оборони Данії запевнила Резнікова, що вона порушить питання безпеки українців серед країн Скандинавського півострова, адже це згодом може вплинути на весь регіон.