Домовленості про Україну за рахунок її інтересів будуть відкинуті – Кулеба

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, тоді їх відкинуть. Немає індикаторів, що такі домовленості ухвалили.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті. Я можу абсолютно чітко про це заявити, і партнери про це знають. Станом на зараз, немає індикаторів, що такі домовленості були ухвалені.

Міністр розповів, що процес відкорегований так, щоб Україна говорила зі своїми партнерами до та одразу після переговорів з Росією.

– Процес побудований таким чином, що ми говоримо з партнерами до їхніх розмов з росіянами та після одразу. Я говорив з Блінкеном до зустрічі у Женеві з Лавровим. Він одразу зателефонував мені після цієї зустрічі.

На думку Кулеби, специфіка російської дипломатії полягає у тому, що РФ не хоче говорити з Україною.

– Є така специфіка у російській дипломатії: не хочуть вони говорити з Україною. Путін, попри всі спроби президента Зеленського сісти за стіл переговорів, відкидає цей формат наразі. Попри всі спроби моїх німецьких та французьких колег, мої сигнали, Лавров уникає різні формати. Не знаю, бояться, не поважають, соромляться в очі подивитися – це інше питання. Але така реальність.

Очільник МЗС запевнив, що Україна усвідомлює цю реальність. З огляду на різні фактори, у нашій державі побудували мережеву дипломатію.