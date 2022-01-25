Договоренности об Украине за счет ее интересов будут отвергнуты — Кулеба

Если будут какие-либо договоренности по Украине путем украинских интересов, тогда их отвергнут. Нет индикаторов, что такие договоренности были приняты.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко заявить об этом, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент, нет индикаторов, что такие договоренности были приняты.

Министр рассказал, что процесс скорректирован так, чтобы Украина говорила со своими партнерами до и сразу после переговоров с Россией.

— Процесс построен таким образом, что мы говорим с партнерами до их разговоров с россиянами и сразу после. Я говорил с Блинкеном до встречи в Женеве с Лавровым. Он сразу позвонил по телефону мне после этой встречи.

По мнению Кулебы, специфика российской дипломатии заключается в том, что РФ не хочет говорить с Украиной.

– Есть такая специфика в российской дипломатии: не хотят они говорить с Украиной. Путин, несмотря на все попытки президента Зеленского сесть за стол переговоров, отвергает этот формат. Несмотря на все попытки моих немецких и французских коллег, мои сигналы, Лавров избегает разных форматов. Не знаю, боятся, не уважают, стесняются в глаза посмотреть – это другой вопрос. Но такова реальность.

Глава МИД заверил, что Украина осознает эту реальность. Учитывая разные факторы, в нашем государстве построили сетевую дипломатию.