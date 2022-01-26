Не дозволимо нав’язувати собі умови: Кулеба про ультиматуми Кремля

Україна ніколи не дозволить будь-кому нав’язувати їй умови в межах спроб запобігти повномасштабному вторгненню Російської Федерації.

Про це в одному із інтерв’ю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, офіційний Київ не піде на жодні компроміси для умиротворення президента РФ Володимира Путіна.

– Якщо хтось піде на поступки за спиною України – ми цього просто не узгодимо. Ми не будемо у становищі країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і беззаперечно її виконує, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС нагадав, що за право самостійно вирішувати майбутнє своєї країни та її долю було заплачено життям 15 тисяч українців.

Чиновник висловив упевненість, що Путін вистрілив собі в ногу, розпочавши концентрацію військ на українсько-російському кордоні, оскільки Кремль практично нічого не зможе отримати, щоб зберегти в цій ситуації обличчя.

– Набір вимог, що висуваються Росією, розроблений таким чином, що у Москви залишається лише можливість вийти з переговорів і заявити, що було укладено угоду, – наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що президент РФ сам себе поставив таку ситуацію, оскільки у глухий кут його навмисне ніхто не заганяв.