У вівторок, 8 лютого, президент Франції Емманюель Макрон відвідав Київ та провів переговори із українським лідером Володимиром Зеленським.

Це був перший візит французького лідера до України за останні 24 роки.

Переговори між президентами сьогодні тривали понад дві години, після чого Зеленський та Макрон дали пресконференцію для преси. Про що вони говорили – далі в матеріалі.

Про що говорив Зеленський

Ключова тема – мирний процес

Як поінформував Володимир Зеленський, ключовою темою сьогоднішніх переговорів був мирний процес – запобігання ескалації напруги довкола України.

– Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів, – зазначив президент.

Він запевнив, що Київ і Париж продовжать співпрацю для деокупації українських територій.

Надії на новий саміт “нормандської четвірки”

Зеленський під час пресконференції висловив сподівання, що зустріч політичних радників “нормандської четвірки”, яка відбудеться 10 лютого в Берліні, наблизить переговори лідерів Нормандського формату (України, Франції, Німеччини та РФ).

– Ми очікуємо, що найближчим часом ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”… Розраховуємо, що майбутні переговори в Берліні наблизять нас до проведення саміту в форматі “нормандської четвірки”, – заявив Зеленський.

€1,2 млрд від Франції

Як зазначив Володимир Зеленський, Франція виділить Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Український лідер подякував за це Макрону.

– Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Емманюеля, з боку Франції – виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку, – розповів Зеленський.

Відповідь Путіну на “терпи, моя красуне”

Під час пресконференції Володимира Зеленського попросили прокоментувати слова господаря Кремля Володимира Путіна.

Останній напередодні, коментуючи виконання Мінських домовленостей, звернувся до української влади словами: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Зеленський відповів Путіну російською мовою, щоб той зрозумів відповідь.

– Україна справді красуня. А з приводу “моя”, то тут вже невеликий перебір. Щодо “терпи, моя красуне”, я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи, і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території, – наголосив Зеленський.

Погрози Лукашенка

Прокоментував президент України і погрози, які пролунали від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Останній заявив про можливість припинення постачання електрики та паливно-мастильних матеріалів в Україну в разі ескалації з боку Росії.

– Якщо є бажання у кам’яний вік перейти – можемо робити так. Щось заборонить Білорусь, заборонить тоді Україна. Вирішують завжди політики, а страждають, на жаль, люди, – зазначив Зеленський.

130 локомотивів від Франції

Під час пресконференції стало відомо про досягнення домовленості між Києвом та Парижем про постачання в Україну 130 локомотивів французької компанії Alstom на загальну суму €900 млн.

Крім того, Франція поставить в Україну 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на €300 млн.

Одразу після спілкування президентів із пресою голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін та гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали меморандум, який стосується постачання локомотивів в Україну.

Про що говорив Макрон

Шлях до миру через Мінські домовленості

Президент Франції Емманюель Макрон, своєю чергою, згадав під час свого виступу Мінські домовленості та назвав їх “єдиним шляхом” до встановлення миру на сході України.

– Я обговорював ці питання з Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських домовленостей. Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що на сьогодні це єдиний шлях, який дасть змогу йти до сталого миру, – переконаний Макрон.

Він додав, що Франція поважає прагнення українців до відновлення територіальної цілісності своєї держави.

Франція і Німеччина як посередники

Під час свого виступу Макрон також запевнив, що Франція та Німеччина продовжать виконувати роль посередників для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Гарантії безпеки у Європі

Президент Франції заявив про необхідність повернутися до систем гарантій, які б забезпечували порядок у сфері безпеки та оборони на європейському континенті.

– Мій намір, саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва, щоб відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті. В контексті безпекових викликів нам потрібно повернутися до певних систем гарантії, які гарантували б усім нам цей порядок, – заявив Макрон.

За його словами, у найближчі тижні потрібно провести “широкий діалог” з питань безпеки, щоб напрацювати “новий безпеково-оборонний порядок, який влаштовував би всіх на континенті”.