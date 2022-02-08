Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев и провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Это был первый визит французского лидера в Украину за последние 24 года.

Переговоры между президентами сегодня продолжались более двух часов, после чего Зеленский и Макрон дали пресс-конференцию для прессы. О чем они говорили – далее в материале.

О чем говорил Зеленский

Ключевая тема – мирный процесс

Как проинформировал Владимир Зеленский, ключевой темой сегодняшних переговоров был мирный процесс – предотвращение эскалации напряжения вокруг Украины.

– Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров, – отметил президент.

Он заверил, что Киев и Париж продолжат сотрудничество относительно деоккупации украинских территорий.

Надежды на новый саммит “нормандской четверки”

Зеленский во время пресс-конференции выразил надежду, что встреча политических советников “нормандской четверки”, которая состоится 10 февраля в Берлине, приблизит переговоры лидеров Нормандского формата (Украина, Франция, Германия и РФ).

– Мы ожидаем, что в ближайшее время мы сможем провести следующие переговоры лидеров “нормандской четверки”… Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Берлине приблизят нас к проведению саммита в формате “нормандской четверки”, – заявил Зеленский.

€1,2 млрд от Франции

Как отметил Владимир Зеленский, Франция выделит Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Украинский лидер поблагодарил за это Макрона.

– Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику, – рассказал Зеленский.

Ответ Путину на “терпи, моя красавица”

Во время пресс-конференции Владимира Зеленского попросили прокомментировать слова хозяина Кремля Владимира Путина.

Последний накануне, комментируя выполнение Минских договоренностей, обратился к украинской власти со словами: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Зеленский ответил Путину на русском языке, чтобы тот понял ответ.

– Украина действительно красавица. А по поводу “моя”, то здесь уже небольшой перебор. Что касается “терпи, моя красавица”, я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость, это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, – подчеркнул Зеленский.

Угрозы Лукашенко

Прокомментировал президент Украины и угрозы, прозвучавшие от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Последний заявил о возможности прекращения поставок электричества и горюче-смазочных материалов в Украину в случае эскалации со стороны России.

– Если есть желание в каменный век перейти – можем делать так. Что-то запретит Беларусь, запретит тогда Украина. Решают всегда политики, а страдают, к сожалению, люди, – отметил Зеленский.

130 локомотивов от Франции

В ходе пресс-конференции стало известно о достижении договоренности между Киевом и Парижем о поставках в Украину 130 локомотивов французской компании Alstom на общую сумму €900 млн.

Кроме того, Франция поставит в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники на €300 млн.

Сразу после общения президентов с прессой глава правления Укрзализныци Александр Камышин и гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали меморандум, касающийся поставок локомотивов в Украину.

О чем говорил Макрон

Путь к миру через Минские договоренности

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, вспомнил во время выступления Минские договоренности и назвал их “единственным путем” к установлению мира на востоке Украины.

– Я обсуждал эти вопросы с Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских договоренностей. Также я услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что сегодня это единственный путь, который позволит идти к установившемуся миру, — убежден Макрон.

Он добавил, что Франция уважает стремление украинцев к возобновлению территориальной целостности своего государства.

Франция и Германия как посредники

Во время выступления Макрон также заверил, что Франция и Германия продолжат выполнять роль посредников для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Гарантии безопасности в Европе

Президент Франции заявил о необходимости вернуться к системам гарантий, обеспечивающих порядок в сфере безопасности и обороны на европейском континенте.

– Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев, чтобы восстановить порядок в сфере безопасности и обороны на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, которые гарантировали бы всем нам этот порядок, — заявил Макрон.

По его словам, в ближайшие недели нужно провести “широкий диалог” по вопросам безопасности, чтобы наработать “новый порядок в сфере безопасности и обороны, который бы устраивал всех на континенте”.